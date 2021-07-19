المرشح لخلافة ميركل يعرب عن أسفه لضحكه خلال زيارة لمناطق منكوبة بالفيضانات

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

اعتذر أرمين لاشيت المرشح البارز لخلافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في انتخابات سبتمبر المقبل، اليوم الأحد عن ضحكه خلال زيارته لمناطق متضررة جراء الفيضانات في غرب ألمانيا.

وقال لاشيت إنه انزعج بشدة للكثير من التبادلات واللقاءات خلال رحلته إلى المنطقة، وغضب من نفسه للحظات الضحك التي أثارت انتقادات.

وقال لاشيت لتلفزيون "دبليو دي آر" مساء اليوم الأحد: "كنت في الطريق طوال اليوم، كانت هناك لقاءات مشحونة بالعاطفة أصابتني حقا بالصدمة. ولهذا السبب أنا منزعج أكثر من ذي قبل عن تلك الثواني القليلة".

وقال: "كان ذلك غير مناسب، لم يكن من المناسب الضحك في مثل هذه اللحظة".

كما عبر على تويتر عن أسفه للانطباع الذي تركه، موضحا أنه كان منخرطا في محادثة.