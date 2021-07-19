الإرياني: الحوثيون مسؤولون عن عرقلة تبادل الأسرى

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

حمّل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، المسؤولية الكاملة بشأن عرقلة اتفاق السويد في جزئيته المتعلقة بتبادل الأسرى بين الجانبين.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «نحمّل ميليشيات الحوثي كامل المسؤولية عن عرقلة تنفيذ الاتفاق واستمرار معاناة آلاف المشمولين بالتبادل على قاعدة الكل مقابل الكل، بمن فيهم آلاف الأسرى من عناصرها، وكذلك سلامة المئات من المختطفين السياسيين والإعلاميين والصحفيين، الذين اقتادتهم من منازلهم بمناطق سيطرتها لمبادلتهم بأسرى الحرب».

وأضاف الإرياني أن «الميليشيات الإرهابية، تواصل عرقلة تنفيذ اتفاق السويد بشأن تبادل الأسرى والمختطفين، من دون اكتراث للاعتبارات الإنسانية».