السودان: إجراءات أمنية مشددة خلال عيد الأضحى

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

قالت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد» إن أجهزة الدولة قررت اتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية المشددة بتأمين عطلة عيد الأضحى، وذلك بتعزيز انتشار الشرطة لحماية الأحياء والممتلكات ومكافحة الانفلات والتعديات والمخالفات المرورية. وأضافت المصادر أن القيادات الأمنية وجهت باتخاذ كافة التدابير والإجراءات للتعامل مع جميع المخالفات والممارسات الخاطئة بسرعة وحسم، للحفاظ على الأمن والاستقرار وتأمين الأهالي وممتلكاتهم، وكذلك تأمين الأسواق، وحث الأهالي على عدم الاستجابة للجهات التي تحرض على أفعال غير قانونية.

إلى ذلك، تجاوز معدل التضخم في السودان 400%، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية. وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» نقلاً عن بيان حكومي: «سجل معدل التضخم السنوي ارتفاعاً حيث بلغ 412,75 في المئة لشهر يونيو 2021 مقارنة بمعدل 378.79 في المئة لشهر مايو 2021، أي بزيادة قدرها 33.96 نقطة».

وأضافت «سونا» أن الارتفاع الأخير في معدل التضخم كان بسبب ارتفاع الأسعار، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية.

ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور الهادي محمد إبراهيم وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني أن إعفاء ديون السودان عامة، وبالأخص ديون نادي باريس سيكون له أثر مباشر على المدى المتوسط والبعيد على مستوى موازنة الدولة، كما سيكون له أثر كبير على ميزان المدفوعات.

وقال إبراهيم إن إعفاء ديون السودان يرسل إشارة إيجابية للمستثمرين بأن السودان الآن دولة طبيعية، ويمكن أن يتحسن الأداء الاقتصادي بها.

وأضاف أن تحسن الأداء الاقتصادي مؤشر للنمو ومؤشر لجذب الاستثمارات، حيث يبحث الاستثمار دائماً عن الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن دمج السودان في المجتمع الدولي ساعده في إعفائه من جزء كبير جداً من ديون.