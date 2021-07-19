مواجهات في الأقصى بين مصلين والقوات الإسرائيلية

ابوظبي - سيف اليزيد - عبد الرحيم حسين، جمال إبراهيم، وكالات (عواصم)

عاد الهدوء إلى باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس ظهر أمس، بعد مواجهات بين مصلين وقوات إسرائيلية.

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني: إن قوات إسرائيلية اقتحمت المسجد بعد صلاة الفجر وأطلقت قنابل الصوت والرصاص المطاطي باتجاه المصلين.

وتابع قائلاً: «اقتحمت المسجد 4 مجموعات كل مجموعة 40 مستوطناً بحماية الشرطة والقوات الخاصة، وعدد الشرطة أكثر من عدد المصلين والحراس والموظفين المتواجدين لحماية المستوطنين».

ويدخل المستوطنون إلى ساحات المسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية ضمن ما يعرف ببرنامج السياحة بالمسجد في أوقات محددة خلال ساعات النهار.

وأعرب مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية عن قلقه من الأحداث الجارية في المسجد الأقصى.

وقال في بيان: «يجب تجنب أعمال التحريض واحترام الوضع القائم». وأضاف «يجب على السلطات الإسرائيلية التحرك بشكل عاجل لتهدئة هذا الوضع المتفجر».

واستنكرت مصر الممارسات الإسرائيلية الأخيرة في الحرم القدسي، داعية تل أبيب إلى الامتناع عن أي خطوات من شأنها تأجيج التوتر هناك.

كما دانت وزارة الخارجية الأردنية استمرار الانتهاكات في المسجد الأقصى. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله الفايز في بيان: إن «الوزارة وجهت مذكرة احتجاج رسمية طالبت فيها إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، واحترام حرمة المسجد وحرية المصلين وسلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية».

«الجامعة» والصين تدعوان لعقد مؤتمر دولي للسلام

دعت جامعة الدول العربية والصين، أمس، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام «ذي مصداقية أكبر وتمثيل أوسع» بما يحقق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط بأسرع وقت على أساس حل الدولتين.

وذكرت الجامعة العربية في بيان أن ذلك جاء خلال اجتماع أمينها العام أحمد أبو الغيط مع مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، حيث تبادلا وجهات النظر على نحو معمق حول العلاقات العربية الصينية والقضايا الإقليمية والدولية.