توتر بين المغرب والجزائر والأخيرة تستدعي سفيرها للتشاور

المنامة - ياسر ابراهيم - تشهد العلاقات المغربية الجزائرية، توترا على خلفية نشر ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة، لمذكرة رسمية تتضمن مساندة الرباط لاستقلال منطقة القبائل".

وقالت الخارجية الجزائرية، يوم الأحد، أنها استدعت سفيرها لدى الرباط للتشاور، موضحة أنها لا تستبعد اتخاذ اجراءات أخرى.

وأضافت أن اتخاذها لهكذا إجراء، جاء نتيجة لغياب أي صدى إيجابي ومناسب من قبل الجانب المغربي.

وبحسب ما نقلته صحيفة النهار الجزائرية، عن الخارجية، فإن ونظرا لغياب أي رد إيجابي ومناسب من قبل الجانب المغربي، فقد تقرر اليوم استدعاء سفير الجزائر بالرباط، فورا، للتشاور".

وأوضحت أن الجزائر "لا تستبعد اتخاذ إجراءات أخرى، حسب التطور الذي تشهده هذه القضية".