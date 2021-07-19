شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: 10 وفيات وإصابة 1189 بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس الأحد، تسجيل 1189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 385 آلف و 262 في حين تم تسجيل 10 حالات وفاة أمس بسبب كورونا ليصل اجمالي حالات الوفيات إلى 2221.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها"

وأوضح ان عدد الحالات في العناية المركزة 328 حالة. وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 1428 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب مرض (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 366 ألف و 935 حالة.