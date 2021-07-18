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شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. تسجيل 1189 إصابة جديدة و10 وفيات بـ"كورونا" والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأحد 18 يوليه 2021
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 1189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19/ في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 385762.. إلى جانب تسجيل 10 وفيات ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 2221.
وصرح الدكتور عبدالله السند المتحدث باسم وزارة الصحة لوكالة الأنباء الكويتية /كونا/ بأنه تم أيضا تسجيل 1482 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 366935 .