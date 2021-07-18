هدية الجيش الليبي لبنغازي تعزز محو آثار الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في خطوة تعزز محو آثار الإرهاب في بنغازي الذي دحره الجيش الليبي بـ"عملية الكرامة" قبل سنوات، حوّل الجيش معسكرا محررا من الإرهاب إلى فندق ومستشفى.

قام رئيس هيئة الاستثمار العسكري بالجيش الليبي اللواء رمضان أبوعائشة، الأحد، بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مستشفى وفندق، بأرض معسكر 17 فبراير بمدينة بنغازي شرق ليبيا.



وكشف أبوعائشة، في بيان له حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن المشروع يأتي تنفيذًا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة أبو القاسم حفتر.

وأوضح أنه تم التعاقد مع شركة "زهرة النرجس" لتنفيذ هذا المشروع، حيث يتكون المستشفى من ثلاثة طوابق ويسع (200) سرير، والفندق بمواصفات فنادق الـ5 نجوم .





ولفت إلى أن المشروع سوف يُقام على أرضية معسكر 17 فبراير، الذي كان أحد معاقل المجموعات الإرهابية التي عاثت في الأرض فسادًا قبل أن تأتي القوات العربية الليبية وتقتلع هذه المجموعات من جذورها.

وأكد اللواء أن القيادة العامة هي الأقرب للمواطن من غيرها، وعلى استعداد تام لتلبية رغباتهم واحتياجاتهم في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن المستشفى سيكون بأعلى مستوى لعلاج الليبيين في بلدهم.

ونجح الجيش الليبي وقوات الشرطة في القضاء على الجماعات الإرهابية التي كانت تحتمي بمعسكر 17 فبراير بمدينة بنغازي شرق البلاد، عقب إطلاق "عملية الكرامة" 2014.