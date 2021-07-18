إسرائيل تنفي ضلوعها في أزمة سد النهضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت إسرائيل إنها تقف على مسافة واحدة فيما يتعلق بموضوع سد النهضة، نافية تقارير عن ضلوعها في الأزمة.

وقالت السفارة الإسرائيلية في العاصمة المصرية القاهرة، في سلسلة تغريدات على تويتر، مساء الأحد: "تعرب سفارة إسرائيل في مصر عن فائق الاحترام للشعب المصري وقيادته الرشيدة بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتؤكد بصورة واضحة وغير قابلة لأي تأويل أن ما تردد مؤخرًا في بعض القنوات والمقالات الصحفية عن ضلوع دولة إسرائيل في موضوع سد النهضة هو عار عن الصحة ولا أساس له".



وأضافت: "دولة إسرائيل حكومةً وشعبًا معنية باستقرار مصر وسلامة مواطنيها وهذا ما أكده وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد خلال لقائه مع نظيره المصري سامح شكري على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مؤخرا".

وأشارت السفارة الإسرائيلية إلى أنه "نعود ونؤكد أن دولة إسرائيل تقف على مسافة واحدة فيما يتعلق بموضوع سد النهضة".

وقالت: "بل تشدّد دولة إسرائيل على أنه لديها من المياه ما يكفيها ويسد احتياجاتها، وهي دائمًا على استعداد لوضع خبراتها وتوسيع التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا المياه مع مصر".

وأضافت: "دولة إسرائيل تعتمد على طرق المعالجة الزراعية وتحلية مياه البحر للشرب ولديها التكنولوجيا التي توفر لها المياه".



وتابعت السفارة الإسرائيلية: "تعرب دولة إسرائيل عن أملها أن تمر المفاوضات بما يحقق الاستقرار والرخاء لشعوب الدول الثلاث".

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ عام 2011 للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميجاوات.

والمفاوضات متوقفة منذ أبريل/نيسان الماضي فيما تتأهب إثيوبيا للملء الثاني وسط رفض مصري سوداني للخطوة الأحادية ومساع دولية لاحتواء الأزمة.