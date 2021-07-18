الكويت.. تسجيل 1189 إصابة جديدة و10 وفيات بـ"كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 1189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19/ في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 385762.. إلى جانب تسجيل 10 وفيات ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 2221.

محمد يوسف

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