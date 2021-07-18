اخبار العالم

ماليزيا تسجل أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كوالالمبور - (د ب أ)

سجلت ماليزيا اليوم الأحد أعلى حصيلة يومية للوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس ، حيث رصدت 153 وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة .

وذكرت صحيفة "نيوستريتس تايمز" الماليزية أن هذا هو اليوم السابع على التوالي الذي تسجل فيه البلاد أكثر من 100 وفاة.

وسجلت البلاد 138 حالة وفاة أمس مقابل 115 وفاة يوم الجمعة و110 الخميس.

وبلغت حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن 905 آلاف و851 إصابة، والوفيات 6866، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا