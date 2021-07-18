البيت الأبيض: لا علاقة لزيارة هاريس للطبيب باجتماعها بمشرعين تأكدت إصابتهم بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

قال مسؤول في البيت الأبيض إن نائية الرئيس كامالا هاريس لديها موعد محدد مسبقًا لزياة طبيب في مستشفى بمنطقة واشنطن اليوم الأحد، ولا علاقة له باجتماعها مع مشرعين ديمقراطيين من ولاية تكساس تأكدت إصابتهما بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن المسؤول قوله عبر البريد الإلكتروني إن هاريس كان من المقرر أن تزور مستشفى والتر ريد بشكل روتيني.

وقالت المتحدثة باسم هاريس سيمون ساندرز أمس السبت إن نائبة الرئيس تجنبت التعرض لكوفيد-19 عندما التقت في واشنطن مع نواب تكساس الذين تركوا الولاية للاحتجاج على محاولة من الحزب الجمهوري لتشديد قيود التصويت.

وأوضحت ساندرز أن اثنين من المشرعين في الاجتماع تأكدت إصابتهما بالفيروس.

وأضافت ساندرز أنه بناء على الجدول الزمني للاختبارات الإيجابية، تحدد أن هاريس والمسؤولين الذين حضروا الاجتماع "لم يتعرضوا لخطر الإصابة بالفيروس لأنهم لم يكونوا على اتصال وثيق مع المشرعين الذين تأكدت إصابتهما، ولذلك لا يحتاجون إلى الخضوع لاختبار أو الحجر الصحي"