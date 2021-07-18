انتصارات للجيش اليمني في جبهات القتال

قضى الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي، على كل الأكاذيب التي يتناقلها الإعلام الحوثي المضلل، معتبرا تلك الفبركات الإعلامية الحوثية محاولات بائسة لتغطية انتصارات فعلية وواقعية تسطرها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في شتى الجبهات اليمنية، مثمنًا الدور الكبير الذي يقوم به تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية

وقال: «إن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يواصلون التقدم بثبات وعزيمة ومعنوية عالية وسط فرار جماعي لعناصر الميليشيات الحوثية في مختلف الجبهات القتالية».

وأضاف إن للطيران المقاتل ومدفعية الجيش الوطني دورًا كبيرًا، في تدمير المعدات والأسلحة والمدرعات والمواقع والتحصينات التابعة للميليشيات الحوثية، في جبهات محافظة مأرب، حيث تم تدمير 12طقمًا قتاليًا، وثلاث عربات مدرعة ومخزن أسلحة وأربعة عيارات متنوعة.

جبهة مأرب

وأوجز العميد مجلي مجمل الانتصارات والعمليات العسكرية التي خاضها الجيش والمقاومة الشعبية خلال الساعات الماضية، وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، وقال إن جبهات القتال في محافظة مأرب، كانت الأكثر اشتعالًا، وتقدمًا وانتصارًا بعد تحول أكثر الجبهات من المعركة الدفاعية إلى المعركة الهجومية. وأفاد أن العمليات الهجومية مكنت الجيش من تحرير مناطق مهمة، وجبال وتلال، منها مناطق «معين ومضرة وبقثة ومواقع العيارات».. لافتًا إلى أن الجيش قطع طرق الإمداد عن الميليشيات الحوثية، ليصل إلى مركز مديرية رحبة، لتتواصل المعارك الهجومية حتى تم تحرير مديرية رحبة بالكامل، وتابع أن المعارك الأخيرة جنوب مأرب كبدت الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح، بين قتيل وجريح ومقبوض عليهم، إضافة إلى خسائر كبيرة في المعدات والأسلحة والعربات والأطقم القتالية بغارات الطيران المقاتل ومدفعية الجيش الوطني. وأضاف: «قواتنا استعادت 5 أطقم قتالية و3 عيارات وأسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة».

الأهمية الإستراتيجية

وأشار العميد مجلي إلى الأهمية الإستراتيجية للمناطق المحررة جنوب مأرب، كون أغلبها مناطق حاكمة، وستحقق الالتحام مع جبهات مديريات البيضاء المجاورة، وقطع خطوط إمداد الميليشيات.

وفي سياق متصل أكد أن دفاعات الجيش أسقطت طائرة مسيرة متفجرة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، كانت في طريقها إلى استهداف المدنيين في مركز مديرية رحبة جنوب غرب مأرب.

جبهة الماهلية

وفي جبهة الماهلية، شنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبإسناد طيران تحالف دعم الشرعية، عمليات هجومية مباغتة، تمكنت فيها من تحرير مناطق عديدة أهمها «منطقة عشيرة وذراع الديمة والربع علفاء». وفي جبهة تقع شمال غرب وغرب المحافظة، قال العميد مجلي: إن قوات الجيش حققت انتصارات كبيرة هناك، حيث شنّت قواتنا هجومًا مباغتًا على مواقع كانت تتمركز فيها الميليشيات الحوثية بجبهة الجدعان والمشجح، أسفر الهجوم عن تحرير عدد من المواقع المهمة وتكبيد العدو خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. وتابع «في جبهتي الكسارة وصرواح، تم إحباط هجمات وتسللات للميليشيات الحوثية من قبل الجيش والمقاومة، وأجبروا الميليشيات على الفرار بعد سقوط العديد منهم بين قتيل وجريح».. مشيرًا إلى تمكن الدفاعات الجوية للجيش، من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، في جبهة الكسارة غرب مأرب، قبل أن تتمكن من استهداف المدنيين.

الجوف والجدافر

وبين العميد مجلي، إن محافظة الجوف، شهدت عمليات عسكرية نوعية، وفي جبهة «الجدافر»، نفذت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، هجومًا مضادًا ضد الميليشيات الانقلابية الحوثية، أسفر الهجوم عن تدمير ثلاثة أطقم قتالية محملة بتعزيزات تابعة للميليشيات الحوثية.. مشيرًا إلى تنفيذ غارات جوية استهدفت ثكنات وآليات وأطقم قتالية تابعة للميليشيات.

وأكد أن قوات الجيش والمقاومة في محافظة البيضاء، شنت هجومًا خاطفًا، على مواقع الميليشيا الانقلابية في جبهة ناطع، شمال المحافظة.. لافتًا أن الهجوم تزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وتحصينات الميليشيات الحوثية في «ملفات أعشار وجبل الكبار وشعب باحواص».

وأشار إلى أن العملية الهجومية في جبهة «ناطع» أسفرت عن سقوط العديد من الحوثيين بين قتيل وجريح.. مضيفًا «استهدفت مدفعية الجيش تحصينات ومواقع الميليشيات الحوثية وألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد».

وأضاف أنه «في مديريات الزاهر والصومعة وذي ناعم في محافظة البيضاء نفذ طيران تحالف دعم الشرعية ضربات محكمة استهدفت دبابات وعربات وأسلحة وأطقمًا قتالية ومواقع كانت تتمركز فيها الميليشيات الحوثية الإرهابية».

انتصارات قوات الجيش الوطني والتحالف:

تدمير المواقع والتحصينات التابعة للحوثي.

تدمير 12 طقمًا قتاليًا، وثلاث عربات مدرعة ومخزن أسلحة وأربعة عيارات متنوعة في مأرب.

كبدت الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح.

كبدت الحوثي خسائر كبيرة في المعدات والأسلحة والعربات والأطقم القتالية.

استعادت 5 أطقم قتالية و3 عيارات وأسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.

إحباط هجمات وتسللات للميليشيات الحوثية.