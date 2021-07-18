أحزاب تطالب بالرد على وثيقة المغرب

كما وصف رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الدكتور عبد الرزاق قسوم، سفير المغرب لدى الأمم المتحدة بـ"الشخص الذي يفتقد للسلوك العادي والأعراف"، وأن ما أقدم عليه يظهر جليا عدم النضج السياسي له أولا، ومن وكّله بهذا التصرف "غير بريء" من سادته بالمخزن. ومن جهته، يرى المحامي عمار خبابة بأن تصرف السفير المغربي هو رد فعل سيئ وسلبي وفيه تجاوز للكثير من المسائل القانونية والتاريخية...".
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