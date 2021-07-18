المجتمع الدولي مدعو لوقف التصعيد الإسرائيلي

دعت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى ضرورة التدخل الفوري وتحمل مسؤولياته لوقف التصعيد الجاري حاليًا، باقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإغلاق البلدة القديمة أمام الفلسطينيين، وضرورة وضع حد لهذه السياسات والانتهاكات الإسرائيلية. وحمّلت الجامعة العربية في بيان سلطات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن هذا التصعيد وتبعاته وتداعياته، مؤكدة ضرورة توفير الضمانات اللازمة لحماية الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية الفلسطينية، وحماية الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس بشأن الحرم القدسي والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيه.

وأدان البيان بأشد العبارات هذا التصعيد الإسرائيلي البالغ الخطورة بهذه الهجمة الشرسة على الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية، ومقدساتهم وما يتعرض له الحرم القدسي الشريف في هذا الوقت من استباحة وتدنيس بقرار رسمي إسرائيلي معلن.