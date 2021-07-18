طائرة مسيرة أمريكية تقصف شاحنة في سورية

قصفت طائرة مسيرة أمريكية، شاحنة نقل مواد غذائية في بلدة السويعية التابعة لمدينة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» أن ذلك أدى إلى تدمير السيارة دون وقوع إصابات بشرية. بدورها، قالت مصادر في مجلس دير الزور العسكري التابع للمعارضة السورية إن «طائرة مسيرة تابعة لقوات التحالف الدولي دمرت شاحنة محملة بالذخيرة، وجرى وضع عدد من أكياس الطحين فوقها بعد دخولها من الأراضي العراقية واستهدافها قرب معمل الثلج بين قريتي السويعية والهري شرق مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية».

وتشهد مناطق شرق سورية تصعيداً كبيراً بين القوات الأمريكية والقوات الإيرانية المنتشرة في مناطق ريف دير الزور الشرقي بعد تبادل القصف المدفعي والصاروخي على القواعد الأمريكية شرق الفرات.