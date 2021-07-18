ألمانيا: ارتفاع أعداد الجرائم السياسية

سجلت ولاية سكسونيا الألمانية في العام الماضي ارتفاعا في أعداد الجرائم ذات الدوافع السياسية ضد وسائل الإعلام والصحفيين. وفي رد على استجواب من كتلة حزب اليسار، قالت وزارة الداخلية في برلمان الولاية الواقعة شرقي ألمانيا، إن عدد مثل هذه الجرائم التي سجلتها الشرطة في الفترة بين 2016 و2020 وصل إلى 86 جريمة. وأوضحت الوزارة أنه بينما وصل عدد هذه الجرائم في عام 2016 إلى 11 جريمة، فإن هذا العدد تجاوز في العام الماضي ضعف هذا العدد ووصل إلى 29 جريمة. من جانبها، قالت كيرستين كوديتس المختصة بشؤون السياسة الداخلية في حزب اليسار، إن المشكلة اتسع نطاقها وأصبح من غير الممكن الحديث عن حالات فردية، وشكت من عدم توقيع عقاب على العديد من مرتكبي هذه الجرائم وعدم نجاح السلطات حتى الآن في توفير حماية فاعلة للعاملين في قطاع الإعلام. وأضافت كوديتس أنها تتوقع أن هناك عددا كبيرا غير معلن من هذه الجرائم إلى جانب الأعداد الرسمية.



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