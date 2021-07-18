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السعودية: صفر إصابات بكورونا بين الحجاج

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس بين الحجاج حتى الآن. 
واكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد العبدالعالي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي،" أن الوزارة تحرص على خلو الحج من أي وباء". 

وأشار إلى أن الوزارة لديها إجراءات واحترازات على قدر كبير من الكفاءة لحماية الحجاج صحيًا"،موضحا"أنه تم تجهيز فرق متخصصة بالإسعاف الميداني لتقديم الخدمات للحجاج". 
وانطلق اليوم الأحد موسم حج عام 1442هـ بإجمالي 60 ألف حاج من المتواجدين داخل السعودية بسبب جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة له. 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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