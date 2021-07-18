بشكل فوري.. الجزائر تستدعي سفيرها لدى المغرب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت السلطات الجزائرية عن استدعاء سفيرها لدى المملكة المغربية “فوراً”، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.

وقال البيان إن القرار جاء “بسبب غياب صدى إيجابي من المملكة المغربية بشأن التوضيحات حول التصريحات الخطيرة لسفيرها بنيويورك”.

وكان السفير المغربي في الأمم المتحدة، عمر هلال، قد دعا خلال اجتماع دول عدم الانحياز يومي 13 و14 يوليو الجاري، إلى “استقلال شعب القبائل” في الجزائر، وفق ما نقلت وسائل إعلام مغربية.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيانها “لقد أشار البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، يوم 17 يوليو 2021، إلى ضرورة توضيح المملكة المغربية لموقفها النهائي من الوضع بالغ الخطورة الناجم عن التصريحات المرفوضة لسفيرها بنيويورك، ونظرا لغياب أي صدى إيجابي ومناسب من قبل الجانب المغربي، فقد تقرر اليوم استدعاء سفير الجزائر بالرباط، فورا، للتشاور، كما لا يُستبعد اتخاذ إجراءات أخرى، حسب التطور الذي تشهده هذه القضية”.

يشار إلى أن حركة “حركة استقلال منطقة القبائل” المعروفة اختصارا بـ”ماك” بقيادة فرحات مهني، تطالب بانفصال منطقة القبائل (شرق) عن الجزائر.

ومنطقة القبائل، الموزعة على عدة ولايات، تضم جزائريين من أصل أمازيغي.

وكانت السلطات الجزائرية، صنفت قبل أشهر من الانتخابات، حركة “ماك” على قائمة “المنظمات الإرهابية” في إجراء أمني جديد.