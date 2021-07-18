سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق متفرقة في الإمارات

محمد الفلاح - الأحد 18 يوليه 2021

شهدت مناطق الدولة الشرقية والشمالية والغربية سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة وعلى فترات متقطعة، نتيجة تأثّر تلك المناطق بامتداد منخفض جوي علوي وسطحي ممتد من الشرق، عمل على تدفق بخار الماء من بحر العرب وبحر عمان إلى طبقات الجو السطحية والعلوية، ونتيجة لوجود المنخفض الجوي السطحي، وارتفاع درجات الحرارة السطحية، وكذلك وجود الجبال الشرقية، وعمليات التكثيف أدت إلى هطول أمطار مختلفة الشدة مع نشاط الرياح.



ووفقا للمركز الوطني للأرصاد سقطت اليوم أمطار غزيرة على خطم الشكلة في العين والزبيدية بالشارقة والمنامة في عجمان والدقداقة برأس الخيمة، كما هطلت أمطار متوسطة على طريق سويحان ـ ناهل وغشابة وبدع بنت سعود والفوعة والهيلي وملاقط في العين وأم نهد في دبي والفاية والرفيعة والزيد والرحمانية والحمرية بالشارقة وكانت خفيفة إلى متوسطة على الحنية بالفجيرة وفلج المعلا وبياتة والسلمة بأم القيوين، وكانت خفيفة على سويحان والفقع والهير وبعض المناطق شمالاً وشرقاً، وفقا للبيان.

واستمر طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، تخلله بعض السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الشرقية والغربية، وكانت الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة نشطت أحيانا خاصة مع السحب وكانت مثيرة للغبار والأتربة أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا، والبحر ظل مضطربا وأصبح متوسط الموج بعد الظهر في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

فيما استمر نشاط الرياح الجنوبية الشرقية والتي وصلت سرعتها إلى 4 كم/س مما عمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج إلى 6 أقدام في عمق الخليج العربي خلال فترة الظهيرة.

وسجلت أعلى درجة حرارة على الدولة اليوم "الأحد" في منطقة أريله بواقع 42.2 درجة مئوية عند الساعة 1:15 ظهرا، فيما سجلت أقل درجة حرارة في جبل جيس بواقع 17.8 درجة عند الساعة 4:30 صباحا.

ووفقا لتوقعات المركز الوطني يكون طقس يوم غد الاثنين غائما جزئيا بوجه عام ومغبر أحيانا نهارا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والغربية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا تكون مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم الثلاثاء يكون الطقس غائما جزئيا بوجه عام ومغبر أحيانا نهارا، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية، والرياح جنوبية شرقية وجنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا تكون مثيرة للغبار.