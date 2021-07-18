شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ألف إصابة جديدة.. انتشار سريع لـ«دلتا» في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت فرنسا أكثر من 12500 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، في ثالث يوم تتجاوز فيه حالات الإصابة حاجز 10 آلاف، إذ أدى التفشي السريع للسلالة دلتا الأشد عدوى إلى زيادة كبيرة في الإصابات الجديدة بالفيروس. لكن وزارة الصحة قالت إن العدد المسجل اليوم الأحد، الذي بلغ 12532 والذي رفع إجمالي الإصابات إلى 5.87 حالة تضمن بيانات لم تنشر في اليوم السابق. وذكرت الوزارة أن حالات الإصابة بلغت 10949 يوم السبت و10908 يوم الجمعة. وبلغ إجمالي الوفيات بسبب الفيروس 111427.