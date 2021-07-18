شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الامارات.. الطوارئ والأزمات في أبوظبي تعتمد الإجراءات الوقائية لعيد الأضحى المبارك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي الإجراءات الوقائية والاحترازية لعيد الأضحى المبارك 2021 لضمان سلامة جميع أفراد المجتمع. وأوضحت أن صلاة العيد في المنزل لكبار السن والأطفال يساهم في الحفاظ على الصحة العامة.



صلاة العيد

لا يسمح للفئات التالية بالذهاب لصلاة العيد حفاظاً على صحتهم وسلامتهم:

كبار المواطنين والمقيمين فوق سن الـ 60.

الأطفال أقل من 12 سنة.

أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الأمراض التنفسية.

من يقيمون مع أشخاص مخالطين لمرضى كوفيد- 19

من يقيم مع شخص مصاب ويتلقى العلاج

الذين يشعرون بأعراض تنفسية.

ما يتوجب على المصلين:

الالتزام بالوضوء في المنزل.

تعقيم اليدين بشكل منتظم قبل الدخول وبعد الخروج من المصلى.

ارتداء الكمامة طوال الوقت.

إحضار كل مصل لسجادة صلاة الخاصة به وعدم تركها بالمصلى/المسجد.

ترك مسافة أمان مترين بين كل مصل.

التهنئة والتحية والسلام

نوصي بتجنب الزيارات العائلية وغير العائلية واستخدام التهنئة بوسائل الاتصال المرئية الحديثة.

تجنب التجمعات والمصافحة بعد صلاة العيد بكافة أشكالها والاكتفاء بالتحية والتهنئة عن بعد

نوصي بتجنب مغادرة المنزل لكبار السن والمرضى وأصحاب الحالات الصحية المزمنة إلا للضرورة.

الامتناع عن توزيع العيدية على الأطفال أو حتى صرفها من المصارف وتداولها بين الأفراد خلال هذه الفترة واستخدام البدائل الالكترونية.

الأضاحي

التنسيق مع الجمعيات الخيرية في الدولة بخصوص الأضاحي وتبرعات الأضحية وتوزيعها ودفع ثمنها من خلالهم، أو من خلال التطبيقات الذكية المعنية بالأضاحي، أو عن طريق المسالخ التي تحددها السلطات المحلية والتي تضمن تطبيق الإجراءات الوقائية وتقديم هذه الخدمات للمتعاملين في المركبات دون الحاجة للدخول الى أسواق المواشي أو المسالخ.

منع التعامل مع العمالة المتجولة بهدف ذبح الأضاحي ومخالفة كل من يتعامل معهم

أخذ الحيطة والحذر عند توزيع الأضحية بين الأهل والأقارب والجيران حتى لا تكون سببا في نقل وانتشار الفيروس من شخص لآخر.