أول تعليق من إسرائيل على ملف سد النهضة.. وتكشف حقيقة ماتردد حول علاقتها بالأزمة

الشارقة - اميمة ياسر -

علّقت إسرائيل على ملف سد النهضة والخلاف بين مصر والسودان من جانب وإثيوبيا من جانب آخر، كاشفة في الوقت ذاته حقيقة ما تردد حول علاقتها بالأزمة.

وقالت السفارة الإسرائيلية في القاهرة، في بيان نُشر عبر صفحة "إسرائيل في مصر" بموقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي مساء اليوم الأحد، إن تل أبيب "تقف على مسافة واحدة من الجميع في أزمة سد النهضة".

وأعربت السفارة في بيانها عن "فائق الاحترام والتقدير للشعب المصري وقيادته الرشيدة بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأكدت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة أن "ما تردد مؤخرًا في بعض القنوات التلفزيونية والمقالات الصحفية عن ضلوع دولة إسرائيل في موضوع سد النهضة هو عار عن الصحة ولا أساس له."

وأشار البيان إلى أن إسرائيل حكومةً وشعبًا "معنية باستقرار مصر وسلامة مواطنيها"، لافتة إلى ما أكده وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد خلال لقائه مع نظيره المصري سامح شكري على هامش اجتماع وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي مؤخرًا.

وأكدت السفارة في البيان أن إسرائيل "تقف على مسافة واحدة فيما يتعلق بموضوع سد النهضة"، مشددة على أن إسرائيل "لديها من المياه ما يكفيها ويسد احتياجاتها، وهي دائمًا على استعداد لوضع خبراتها وتوسيع التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا المياه مع مصر."

ولفت البيان إلى أن إسرائيل "تعتمد على طرق المعالجة الزراعية وتحلية مياه البحر للشرب ولديها التكنولوجيا التي توفر لها المياه."

واختتمت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة بيانها قائلة: "تعرب دولة إسرائيل عن أملها أن تمر المفاوضات بما يحقق الاستقرار والرخاء لشعوب الدول الثلاث."