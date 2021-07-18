الجامعة العربية تدين اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى

محمد الفلاح - الأحد 18 يوليه 2021

دانت جامعة الدول العربية بشدة اقتحام المستوطنين الاسرائيليين لباحات المسجد الاقصى صباح اليوم، بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي محملة إسرائيل كامل المسؤولية عن هذا التصعيد وتبعاته.



وذكرت الجامعة في بيان ان "هذا التصعيد يعد هجمة شرسة على الحقوق الفلسطينية والعربية والاسلامية واستباحة وتدنيس بقرار رسمي إسرائيلي معلن للحرم القدسي الشريف.

وأوضحت ان مواصلة المستوطنين اقتحاماتهم للمسجد الاقصى وبأعداد كبيرة تحت حماية الجيش والشرطة الاسرائيلية يؤكد تجاوز هذه الانتهاكات الجسيمة ألمر اداء الطقوس الدينية "المرفوضة والمدانة.