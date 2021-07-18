قتلى وجرحى جراء اشتباكات بين القوات الأمنية الأوغندية ومسلحين مجهولين

محمد الفلاح - الأحد 18 يوليه 2021

قُتل جندي أوغندي وأصيب ثلاثة آخرون جراء اشتباكات مع مسلحين مجهولين في المنطقة الحدودية "زيو" .



وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوغندية فلافيا بيكواسو في تصريح له اليوم، أن حوالى 20 مسلحًا مجهولين، هاجموا مركزًا عسكريًا شمال غرب البلاد، مؤكدًا أن الجيش الأوغندي تمكن من القضاء على ستة أشخاص وأسر أربعة آخرين، ومصادرة مجموعة من الأسلحة المتنوعة من المسلحين.