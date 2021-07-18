شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني»: «إعمار» قدم مئات المشاريع والمبادرات في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم منذ تأسيسه مئات المشاريع والمبادرات التنموية في مختلف القطاعات كـ (الصحة، والتعليم، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، والطاقة، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، والبرامج التنموية) 90% منها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية.

وأضاف عبر "تويتر": "حزمة المشاريع التنموية والمبادرات التي نفذها البرنامج السعودي بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع المدني، أسهمت في تقديم الدعم التنموي والاقتصادي لليمن، وتحسين البنية التحتية ومستوى الخدمات الأساسية، وتوفير الفرص الوظيفية، التي استفاد منها مئات الآلاف من المواطنين".

وتابع: "أحدثت هذه المشاريع والمبادرات التي شملت مختلف القطاعات الحيوية نقله نوعية في مستوى الخدمات العامة والبنى التحتية في العاصمة المؤقتة #عدن والمحافظات المحررة، وخففت من وطأة الحرب والمعاناة الانسانية التي خلفها انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من ايران عن كاهل اليمنيين".

وأضاف الإرياني: "الجهود الصادقة التي يبذلها الأشقاء في المملكة عبر أنشطة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بهدف مساندة الحكومة للنهوض بمسؤولياتها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، تأكيد لدور المملكة البناء، وامتداد لمواقفها التاريخية الداعمة لليمن في مختلف المراحل والظروف، والتي هي محل تقدير وعرفان اليمنيين".