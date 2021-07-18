شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السنغالي يحذر من الاغلاق بسبب تزايد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر الرئيس السنغالي ماكي صال من إمكانية إعادة إغلاق الحدود وفرض حالة الطوارئ بعدما سجلت البلاد مستوى قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا للمرة الثالثة خلال أسبوع.

وقال الرئيس صال في تصريح متلفز له بأنه إذا واصلت الأرقام الزيادة فإنه سيتم أخذ الإجراءات الضرورية بما في ذلك العودة إلى حالة الطوارئ أو إغلاق الحدود أو منع التحركات.

وأفادت وكالة الأنباء السنغالية بأن وزارة الصحة سجلت 738 حالة إصابة جديدة بالفيروس وفق آخر حصيلة لها خلال 24 ساعة ، فيما بلغ إجمالي الإصابات 49008 حالات إضافة إلى 1209 وفيات منذ ظهور الوباء.