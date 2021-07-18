بريطانيا تسجل مرة أخرى أعلى زيادة يومية لإصابات كورونا منذ منتصف يناير

سجلت بريطانيا اليوم السبت 54674 إصابة جديدة بكوفيد-19 ارتفاعًا من 51870 إصابة في اليوم السابق في أعلى زيادة يومية للإصابات بالمرض منذ ستة أشهر.

وسجلت بريطانيا خلال الأيام الأربعة الماضية أعلى زيادات يومية منذ 15 يناير كانون الثاني عندما أعلنت تسجيل 55761 إصابة جديدة.

كما سجلت البلاد 41 وفاة جديدة بالمرض خلال 28 يوما من تشخيص الإصابة به، انخفاضا من 49 وفاة أمس الجمعة.