وصفوها بـ'الفاشلة'.. مواطنون يرفضون استبدال 'التموينية' بالسلة الغذائية

بغداد - ياسين صفوان - اعرب مواطنون في العاصمة بغداد، الأحد، عن رفضهم لاستبدال مفردات "البطاقة التموينية" بالسلة الغذائية التي اعلنت عنها وزارة التجارة.

وكانت وزارة التجارة أكدت، قبل أيام، أن "السلة الغذائية" هي جزء من نظام البطاقة التموينية وفيها مكتسبات كبيرة، مؤكدة أنه تمت اضافة 3 مواد جديدة ضمن السلة الغذائية هي (البقوليات بشقيها الحمص والفاصولياء فضلاً عن مادة معجون الطماطم.



وفي هذا الصدد يقول احد المواطنين من سكنة بغداد الكرخ ويدعى (حسين عباس)، إن "مفردات البطاقة التموينية تقلصت شيئاً فشيئاً حتى وصلت لمرحلة لا يعلم المواطن ماذا تسلم في الشهر الماضي او الذي قبله"، معتبراً "وعود الحكومة ووزارة التجارة بتوزيع مواد جديدة ضمن السلة الغذائية فاشلة حتى وإن وزعت بعضها".

ويشاطره في الرأي مواطن آخر من بغداد الكرخ ويدعى (أوس عادل) بالقول، إن "مشروع السلة الغذائية لا يحل المشكلة الازلية بمفردات البطاقة التموينية"، داعياً الى "وضع حلول جذرية لهذه الازمة التي اثرت على واقع العوائل بشكل كبير لاسيما الفقيرة منها".

وسبق أن كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب رياض التميمي، عن "شبهات فساد" في صفقة مشروع السلة الغذائية في العراق.

وقال التميمي في رسالة بعثها الى رئيس الوزراء وهيأة النزاهة، حصلت الخليج 365 على نسخة منها، انه "سجل ملاحظات التعاقد حول مشروع السلة الغذائية في العراق"، مبينا ان "تلك الملاحظات المكونة من سبع نقاط ذات اهمية فائقة في سبيل مكافحة الفساد والمفسدين، واسترجاع حقوق العراقيين".