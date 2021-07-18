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السعودية .. اكتمال تفويج حجاج بيت الله الحرام الى مشعر منى

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، اكتمال تفويج الحجاج إلى مشعر منى، موضحة أنه سيجري نقل الحجاج عبر الحافلات بين المشاعر وفق البروتوكولات الصحية.
بدورها، أكدت وزارة الحج أن إدارة الحشود في مشعر منى تسير وفق الخطط والإجراءات المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تجهيز فرق متخصصة بالإسعاف الميداني لتقديم الخدمات للحجاج، مؤكدة أن لديها إجراءات واحترازات على قدر كبير من الكفاءة لحماية الحجاج صحيا.


كما أكدت أن إجراءات الرصد والمتابعة لإصابات ستستمر حتى نهاية الحج.

ويشارك نحو 60 ألف مقيم في المناسك مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم حضروا في عام 2019. واختير المشاركون من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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