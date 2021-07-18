لافتتاح سفارة إسرائيلية.. لابيد يزور المغرب أغسطس المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال تقرير إن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد يعتزم زيارة المغرب في شهر أغسطس/آب المقبل لافتتاح سفارة بلاده في الرباط.

وقال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي إنه: "يخطط وزير الخارجية يائير لابيد لزيارة الرباط، عاصمة المغرب، في أوائل أغسطس/آب لتدشين البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في البلاد".



ولكن الموقع استدرك: "موعد الزيارة قد يتأثر بالحالة الوبائية إثر انتشار فيروس كورونا في كلا البلدين".

وأشار إلى أن لابيد اتفق مع نظيره المغربي ناصر بوريطة على هذه الزيارة خلال اتصال هاتفي جرى بينهما يوم الجمعة.

وقال: "سيكون لابيد أول وزير إسرائيلي يزور المغرب منذ استئناف العلاقات في ديسمبر/كانون الأول الماضي".

وذكر الموقع أن اتصالات إسرائيلية-مغربية تجري لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في البلدين إلى سفارة بدلا من مكاتب تمثيل.

وقال: "وافقت الحكومة المغربية على أن الاتفاقية ستشمل فتح مكاتب تمثيل دبلوماسي فقط في الرباط وتل أبيب وليس سفارات كاملة".

وأضاف: "لكن بعد توقيع الاتفاق، قال ملك المغرب محمد السادس في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو إن فتح سفارات سيكون "الخطوة الطبيعية التالية".

وتابع: "يدرس المغاربة استكمال عملية العلاقات مع إسرائيل في الأسابيع المقبلة ورفع مستوى مكاتب التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفارات".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي لابيد قال في الأسبوع الماضي، عندما زار بروكسل وألقى كلمة أمام وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إن "سفارة" ستفتح في المغرب في الأسابيع المقبلة.

وأكدت مصادر إسرائيلية ومغربية على أن اتصالات تجري بين البلدين لترتيب زيارة لابيد إلى المغرب.