شاهد.. بشار الأسد يتناول الشاورما برفقة عائلته بدمشق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر مغردون سوريون صورة للرئيس السوري بشار الأسد برفقة عائلته وهم يتناولون ساندويتش شاورما سورية.

وحسب مغردين سوريين، جولة الأسد التي تناول خلالها الشاورما، مساء السبت، كانت في حي الميدان بدمشق، وكانت بعد أداء الأسد القسم الدستوري لولاية جديدة.





"حي الميدان" من الأحياء الشعبية في العاصمة السورية معروف بازدحامه الدائم، خاصة في المساء وقبيل عيد الأضحى المبارك، وهو ما ظهر في صور نشرها مغردون تظهر الأسد يتناول الشاورما وسط زحام من الناس الذين التقط بعضهم صورا تذكارية مع الرئيس السوري.





أدى الرئيس السوري، السبت، اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة مدتها 7 سنوات، بعد فوزه بأغلبية أصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات التي جرت يوم 26 مايو/أيار الماضي.