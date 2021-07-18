ولي عهد ابوظبي يتبادل التهاني بعيد الأضحى المبارك مع سلطان عُمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان الشقيقة اليوم ــ خلال اتصال هاتفي ــ خالص التهاني وأطيب التمنيات بعيد الأضحى المبارك .. سائلين المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.



ونقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى جلالته .. تهاني الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات بهذه المناسبة المباركة وتمنياته لجلالته موفور الصحة والسعادة والعمر المديد وللشعب العماني الشقيق مزيدا من التقدم والرفعة في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

وأعرب وجلالة السلطان هيثم بن طارق عن تمنياتهما للبلدين وشعبيهما الشقيقين تحقيق كل تطلعاتهما نحوالتقدم والازدهار وأن ينعم الله عز وجل على الجميع بالصحة والخير .