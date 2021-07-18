الجامعة العربية والصين تدعوان لعقد مؤتمر دولي للسلام ذي "مصداقية أكبر"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

دعت جامعة الدول العربية والصين اليوم، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام "ذي مصداقية أكبر وتمثيلية أوسع" بما يحقق السلام العادل والدائم في الشرق الاوسط بأسرع وقت على أساس "حل الدولتين".



وذكرت الجامعة العربية في بيان أن ذلك جاء خلال اجتماع أمينها العام أحمد أبو الغيط مع مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي حيث تبادلا وجهات النظر على نحو معمق حول العالقات العربية الصينية والقضايا الإقليمية والدولية.

وأضافت الجامعة أن الجانبين أكدا في بيان مشترك في ختام الاجتماع أهمية الحل العادل والشامل والدائم للقضية الفلسطينية بما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واكدا على ضرورة الالتزام بالمبدأ الدولي المتمثل وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية ومواصلة تبادل الدعم في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والهموم الكبرى للجانب الآخر والتمسك بالشراكة الدائمة لاستكشاف الطرق التنموية بالإرادة المستقلة.

وشددا الطرفين على دعم جميع الجهود الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى والتأكيد على أهمية تعزيز مصداقية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وجدد الجانبان التأكيد على أهمية الإعداد والتحضير لعقد القمة العربية الصينية الأولى التي تستضيفها السعودية عام 2022 والتطلع إلى أن تشكل هذه القمة نقلة نوعية للارتقاء بالعلاقات العربية الصينية والشراكة الاستراتيجية