اخبار العالم

قتلى وجرحى جراء اشتباكات بين القوات الأمنية الأوغندية ومسلحين مجهولين

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى جراء اشتباكات بين القوات الأمنية الأوغندية ومسلحين مجهولين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قُتل جندي أوغندي وأصيب ثلاثة آخرون جراء اشتباكات مع مسلحين مجهولين في المنطقة الحدودية "زيو" .

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوغندية فلافيا بيكواسو في تصريح له اليوم، أن حوالى 20 مسلحًا مجهولين، هاجموا مركزًا عسكريًا شمال غرب البلاد، مؤكدًا أن الجيش الأوغندي تمكن من القضاء على ستة أشخاص وأسر أربعة آخرين، ومصادرة مجموعة من الأسلحة المتنوعة من المسلحين.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا