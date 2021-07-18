شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى جراء اشتباكات بين القوات الأمنية الأوغندية ومسلحين مجهولين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قُتل جندي أوغندي وأصيب ثلاثة آخرون جراء اشتباكات مع مسلحين مجهولين في المنطقة الحدودية "زيو" .



وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوغندية فلافيا بيكواسو في تصريح له اليوم، أن حوالى 20 مسلحًا مجهولين، هاجموا مركزًا عسكريًا شمال غرب البلاد، مؤكدًا أن الجيش الأوغندي تمكن من القضاء على ستة أشخاص وأسر أربعة آخرين، ومصادرة مجموعة من الأسلحة المتنوعة من المسلحين.