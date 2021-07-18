فرنسا تعلن عن تزويد تونس بـ324 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت فرنسا عن تزويد تونس اليوم الأحد، بـ324 الف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمعاضدة جهودها في تسريع حملة التطعيم ضد الوباء.



وأفادت السفارة الفرنسية في تونس عن وصول الهبات من الجرعات عبر مبادرة "كوفاكس" التي تقودها منظمة الصحة العالمية لمساعدة الدول الفقيرة على مجابهة فيروس كورونا.

وتعهدت فرنسا أيضا بمد تونس بـ800 ألف جرعة أخرى بشكل مباشر ستصل خلال أيام.

وكانت دولة الامارات العربية المتحدة أرسلت نصف مليون جرعة وتعهدت دول أخرى بتوفير مئات الآلاف من اللقاحات، بما من شأنه مساعدة تونس في تسريع حملة التطعيم المتعثرة منذ منتصف مارس (آذار) الماضي بسبب النقص في مخزون اللقاحات.

وتلقت تونس التي تواجه أخطر أزمة صحية مرتبطة بوباء كورونا وضغطاً شديداً على قطاعها الصحي العام، مساعدات دولية من أجل احتواء الوضع المعقد والنقص في التجهيزات والأكسجين.

وأرسلت باريس أمس السبت شحنة اكسجين عبر طائرة عسكرية وقال السفير الفرنسي في تونس اندريه باران إن شحنات اخرى هامة ستصل خلال أيام.