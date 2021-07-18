شكرا لقرائتكم واشنطن تقصف شاحنة للحشد على الحدود بين العراق وسوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استهدفت غارة أميركية شاحنة تابعة لميليشيا الحشد الشعبي في العراق فجر الأحد، عند بلدة السويعية التابعة لمدينة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، قرب نقطة على الحدود العراقية السورية.

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في التفاصيل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القصف الأميركي طال شاحنة كانت تنقل ذخائر تابعة لميليشيا "سيد الشهداء" المنضوية تحت الحشد الشعبي بواسطة طائرة مسيرة، في المنطقة المذكورة.

وأكدت المعلومات أن الشاحنة التي تعرضت للقصف كانت معبأة بشحنة ذخائر وأسلحة وأدى الاستهداف لمقتل السائق.

كما شدد المرصد على أن فصيلي "سيد الشهداء"، و"كتائب حزب الله" يستهدفان لنشاطهما ضد القوات الأميركية، مؤكداً وصول تعزيزات عسكرية للميليشيات الإيرانية شمال شرق سوريا.

ووسط هذه المعلومات، لفت ناشطون عراقيون إلى أن الميليشيات الإيرانية لطالما استعملت شاحنات توزيع الخضار والفواكه لنقل الأسلحة والذخائر من مكان لآخر خصوصاً على الحدود بين البلدين، وذلك في وقت أفادت فيه وسائل إعلام موالية للميليشيا بأن الشاحنة المستهدفة شاحنة غذاء لا أسلحة.

غارات سابقة

الجدير ذكره أن ضربات جوية أميركية كانت قتلت في 28 يونيو/حزيران الماضي، 7 عناصر على الأقل من فصائل موالية لإيران على الحدود العراقية السورية، وفق المرصد.

في المقابل، استهدف نحو 50 هجوماً صاروخيّاً أو بطائرات مسيّرة المصالح الأميركيّة في العراق منذ بداية العام.

وتُنسب هذه الهجمات التي لم تتبنّها أيّ جهة إلى فصائل مسلحة في الحشد الشعبي.

أحد عناصر الحشد الشعبي (أرشيفية من فرانس برس)

كما استهدف أحدث هجوم كبير في السابع من تموز/يوليو الجاري قاعدة عين الأسد العسكرية في غرب العراق حيث سقط 14 صاروخاً من دون تسجيل إصابات.