بيان من وزارة الخارجية بشأن اقتحام متطرفين إسرائيليين المسجد الأقصى

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً بشأن اقتحام متطرفين إسرائيليين المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وأعربت الخارجية، في بيان رسمي نُشر عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك" اليوم الأحد، عن إدانتها لتجدُد الانتهاكات للمسجد الأقصى المُبارك من قِبل متطرفين إسرائيليين تحت حماية القوات الإسرائيلية.

وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، رفض مصر الكامل لهذه الانتهاكات مُذكّرًا بأن مصر لطالما حذرت من المساس بالمسجد الأقصى الذي يحظى بمكانة عظمى لدى المسلمين في مختلف أرجاء الأرض.

وأشار حافظ إلى أن المسجد يُعد مكانًا لعبادة المسلمين وأنه، بما يحظى به من وضعية مقدسة، فإن المسئولية تقع على عاتق السلطات الإسرائيلية أن توفر الحماية للمُصلين حفاظًا على الأمن والاستقرار، مع الامتناع عن كل ما يُسهم في خلق أي توتر أو إجراء يؤدي إلى تصعيد.

وشدد المتحدث على ضرورة إحياء العملية التفاوضية على أسس المرجعيات القانونية والقرارات والشرعية الدولية المعروفة في إطار حل الدولتين.

وصباح اليوم الأحد، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى، بحماية القوات الإسرائيلية في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".

وأفادت وكالة "معا" الفلسطينية بأن الشرطة الإسرائيلية نصبت حواجزها على أبواب المسجد الأقصى المبارك، ومنعت الدخول إليه، باستثناء أعداد قليلة من المصلين، كما منعت طواقم الإسعاف من الدخول إلى المسجد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن أكثر من 500 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ الساعة السابعة والنصف صباحا، بحماية الشرطة الإسرائيلية.