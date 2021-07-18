محافظ جنوب سيناء للجهاز التنفيذي: الفترة المقبلة ستشهد تغييرات ولا مكان للمتكاسل

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الفترة المقبلة ستشهد تغيرات في الجهاز التنفيذي، مضيفا أنه لم يعد هناك مكان لمتكاسل أو غير منضبط خلال الفترة المقبلة، وأن الوظائف القيادية ستكون من نصيب المجتهد وذوي الرؤية والإبداع والقيادة.

جاء ذلك اليوم الأحد خلال اجتماع محافظ جنوب سيناء مع مديري الإدارات والمديريات بالمحافظة، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك، في حضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد.

أكد المحافظ أنه لا يبخل بأي معلومة، وأنه لابد أن تكون هذه العقيدة سائدة لدى جميع القيادات، وأن يتمتع القائد بشخصية حازمة، ويكون في نفس الوقت قريبًا من المواطنين، وقادرًا على حل مشاكلهم مما يعزز من معاني الولاء والانتماء.

ووجه المحافظ بتطبيق السيناريو المعد لخطة استقبال عيد الأضحى المبارك، وأن يكون لدى كافة المديريات والهيئات وخاصة الخدمية منها خطط بديلة لمواجهة أي طوارئ.