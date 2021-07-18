ضبط 5 أطنان مخللات فاسدة بالقناطر الخيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تمكنت أجهزة الرقابة بمديرية الصحة بالقليوبية، من ضبط 5 أطنان مخللات فاسدة، في حملة مكبرة بالقناطر الخيرية.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومراقبتها بغرض خلوها من الفساد، وضبط المخالفين، وتحت إشراف الدكتورة ألفت عبدالرؤوف مديرعام الطب الوقائي.

وشن فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية بالاشتراك مع مكتب المراقبة بالقناطر الخيرية، حملة للمرور على مخزن ومعملي "طرشي" بمدينة القناطر الخيرية.

أسفرت الحملة عن ضبط 5 أطنان مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، عبارة عن 13 برميل ليمون مخلل، و13 برميل خيار مخلل، و12 برميل فلفل مخلل، و12 برميل طرشي مشكل جميعها غير محتفظة بخواصها الطبيعية.

كما تبين أن أماكن الضبط مرخصة، ولكن وجد بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، حيث تبين وجود مواسير صرف صحي وحمام يفتح مباشرة على صاله الإنتاج، وغرفة تفتيش مما يشكل خطر داهم على الصحة العامة، وجرى تحرير المحاضر اللازمة لجميع المخالفات الصحية، فيما جرت التوصية بغلق المنشأة لحين تلافي السلبيات وعرض محاضر الضبط على النيابة العامة، للنظر والتصرف، كما جرى تحرير محاضر جنحة للمخالفات الموجودة.

تكونت اللجنة من سامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية ومحمد عبدالمعطي مراقب أول الأغذية بالمديرية ومحمد صبحي مراقب الأغذية بالمديرية، ومكتب الأغذية بالقناطر الخيرية، وأسامة حمدي مدير مكتب أغذية بالقناطر ومفتشي الأغذية إبراهيم فكري، وبيشوي نسيم ومحمد سعيد عون.​