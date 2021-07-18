الجزائر تستدعي سفيرها بالمغرب للتشاور بسبب منطقة القبائل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أفاد تلفزيون "النهار" الجزائري بأن وزارة الخارجية استدعت سفيرها لدى الرباط للتشاور، وأنها "لا تستبعد اتخاذ إجراءات أخرى"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وأكدت الخارجية في بيان لها، أن "هذا الإجراء نظرا لغياب أي صدى إيجابي ومناسب من قبل الجانب المغربي، بعد تصرف ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة، والذي وزع مذكرة رسمية تتضمن مساندة الرباط لاستقلال منطقة القبائل".

أفاد تلفزيون "النهار" الجزائري بأن وزارة الخارجية استدعت سفيرها لدى الرباط للتشاور، وأنها "لا تستبعد اتخاذ إجراءات أخرى".

وأكدت الخارجية في بيان لها، أن "هذا الإجراء نظرا لغياب أي صدى إيجابي ومناسب من قبل الجانب المغربي، بعد تصرف ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة، والذي وزع مذكرة رسمية تتضمن مساندة الرباط لاستقلال منطقة القبائل".

ومنطقة القبائل هي منطقة ثقافية-طبيعية في شمال شرق الجزائر، وتغطي عدة ولايات، ولاية بومرداس، ولاية تيزي وزو، ولاية بجاية، ولاية البويرة، ولاية المدية، شمال ولاية برج بوعريريج، شمال ولاية سطيف، ولاية جيجل، شمال ولاية ميلة، غرب ولاية سكيكدة.