السعودية: ضبط 147 مخالفًا حاولوا الحج دون الحصول على تصريح

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، الأحد أنه لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج حتى الآن.

وتابع في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الأول لحج 1442 هـ، أن السعة السريرية الإجمالية في جميع المراكز الصحية بالمشاعر المقدسة تصل إلى 2854 سريرًا.

وقال العبدالعالي إن المتحور "دلتا" من كورونا مثير للقلق في العالم، بسبب سرعة انتشاره وتأثيره على المصاب، وأن تحورات كورونا تحتاج لإجراءات صارمة، وكافة القطاعات الصحية في المشاعر المقدسة مستمرة في الرصد والمتابعة لسلامة الحجاج.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية المقدم طلال الشلهوب إن جميع الجهات الأمنية جاهزة لخدمة ضيوف الرحمن، مبينا أن العقوبات تنتظر كل من يخالف أنظمة الحج.

وبين أن السير للأقدام بالنسبة للحجاج ليس من ضمن الخطط المطروحة إذ أن هناك وسائل نقل ستقوم بنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة، ولن يسمح وفقا للبروتوكول المعتمد بالسير على الأقدام من مشعر إلى آخر.

وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض على 147 شخصًا مخالفًا حاولوا التسلل إلى المشاعر المقدسة دون الحصول على ترخيص للحج.