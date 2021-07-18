الرئيس البرازيلي بولسونارو يغادر المستشفى

ابوظبي - سيف اليزيد - غادر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الأحد مستشفى ساو باولو حيث تلقى العلاج بسبب انسداد معوي لمدة أربعة أيام.

وقال بولسونارو لدى خروجه من مستشفى فيلا نوفا ستار الخاص سيرا "اضطررت لاتباع حمية غذائية، لقد فعلت ما كان عليه القيام به. كنت أرغب في الخروج من اليوم الأول لكنهم لم يسمحوا لي بذلك. أتمنى أن أتمكن من تناول شريحة لحم خلال بضعة أيام".

وكان الرئيس البالغ 66 عاماً، نقل إلى المستشفى الأربعاء "لعلاج حالة انسداد معوي. وسيستمر فريق طبي في متابعة حالته في العيادة الخارجية"، وفقًا لآخر تقرير صحي صادر عن المستشفى.

ورغم دخوله المستشفى، واصل بولسونارو أداء واجباته وكان ناشطًا للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر صورا وتعليقات سياسية.

وكان نُقل بشكل عاجل ليل الثلاثاء الأربعاء إلى مستشفى القوات المسلحة في العاصمة برازيليا بسبب آلام حادة في المعدة وحازوقة لم تفارقه لأكثر من عشرة أيام.

ثم ادخل وحدة العناية المركزة و"اخضع لتنبيب كإجراء احترازي"، بحسب أحد أبنائه السناتور فلافيو بولسونارو.

وبعد تشخيص الانسداد المعوي، نقل إلى مستشفى فيلا نوفا ستار الخاص في ساو باولو.