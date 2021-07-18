السيسي يؤكد موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائي

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائي المتمثل

في حقوقها التاريخية في مياه النيل وذلك بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يحقق مصالح الجميع بشكل عادل.

بدوره، أوضح وزير خارجية الصين وانج يي تفهم بلاده التام للأهمية القصوي لنهر النيل لمصر ومن ثم مواصلة الصين اهتمامها بالتوصل لحل لتلك القضية على نحو يلبي مصلحة جميع الاطراف.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي اليوم في القاهرة وزير خارجية الصين وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

وقال المتحدث، في بيان نشره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " ، إن السيسي رحب بالمسؤول الصيني في مصر، طالباً منه نقل تحياته إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية "شي جين بينج".

وأكد السيسي حرص مصر على الارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين.

من جانبه، نقل وزير الخارجية الصيني إلى الرئيس المصري رسالة شفهية من الرئيس شي جين بينج، تضمنت تأكيد حرص الصين على استمرار تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر ، ومشيراً إلى ما تكنه بلاده من احترام وتقدير لمصر في ظل دورها المحوري كركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، وثبات دعم الصين لمصر في جهود التنمية الشاملة ومكافحة الارهاب وتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة.