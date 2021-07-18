764 وفاة بكورونا خلال يوم واحد في روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت روسيا اليوم تسجيل 25018 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية و 764 حالة وفاة ما يمثل انخفاضا لكلا المؤشرين مقارنة مع معدلات أمس.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" خمسة ملايين و958 ألفاً و 133 إصابة فيما بلغت حصيلة ضحايا الفيروس 148 ألفا و 419حالة وفاة مع تماثل 18886 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي ليصبح مجموع المتعافين خمسة ملايين و 341 ألفا و 231 شخصا.