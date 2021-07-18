شيخ الأزهر يدعو المسلمين لتعزيز روح الإخاء والتسامح في عيد الأضحى

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، جميع المسلمين في العالم لاغتنام مناسبة عيد الأضحى المبارك في تعزيز روح الإخاء والتسامح والتكافل، وإدخال السرور على البيوت، وتقديم يد العون والمساعدة لكل الفقراء والمحتاجين والمرضى.

وتقدم شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى المسلمين حول العالم، وإلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والأمن والسلام.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر، أن هذه المناسبة الكريمة ستظل رمزًا للتضحية والفداء وطاعة الله عز وجل، داعيًا الأمة العربية والإسلامية إلى ضرورة استلهام معاني الوحدة والمحبة والسلام، ونبذ أسباب الفرقة والشقاق، لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن أمتنا واستقرارها.