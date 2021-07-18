مقتل 20 شخصاً على الأقل جراء الأمطار الغزيرة في الهند

ابوظبي - سيف اليزيد - لقى ما لايقل عن 20 شخصا حتفهم، عقب أن حوصروا أسفل ركام منازلهم التي انهارت بسبب هطول أمطار غزيرة على مدينة مومباي الهندية وضواحيها لعدة ساعات مساء أمس السبت وحتى صباح اليوم الأحد.

وقد صدر أعلى تحذير من الأمطار في مومباي، وطلُب من المواطنين عدم الخروج.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن مسؤولين القول إنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى الرعاية الصحية. وقال مسؤول إن عمليات الانقاذ مازالت مستمرة، حيث يخشى أن هناك المزيد من الأشخاص محاصرين أسفل حطام المنازل المنهارة.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن حزنه لوقوع ضحايا، وأعلن عن منح تعويضات لأسر الذين لقوا حتفهم وللمصابين.