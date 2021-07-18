الصين تكشف عن حصيلة الإصابات اليومية بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، إن بر الصين الرئيسي سجل 33 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت ارتفاعاً من 30 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن 32 من الحالات الجديدة وافدة من الخارج بينما سُجلت حالة واحدة في الداخل.

وأضافت اللجنة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 27. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابات مؤكدة.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 92246 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.