سوريا.. مقتل طفل في قصف لقوات النظام على ريف حلب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ 3 دقائق

قتل طفل وأصيب ثلاثة آخرين، الأحد، في قصف لقوات النظام استهدف بالقذائف الصاروخية والمدفعية منطقة “خفض التصعيد”، في محيط دارة عزة ومنطقة كفرنوران ومحيط التوامة بريف حلب الغربي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن سيارة تم استهدافها بصاروخ موجه في محيط كفر نوران “دون معلومات عن خسائر بشرية” على حد تعبيره.

وأوضح المرصد أن فصائل مسلحة قصفت ليل السبت، وفجر الأحد، مواقع لقوات النظام في كفر نبل وبسقلا، وقال: “كذلك قصفت قوات النظام أماكن في الفطيرة وفليفل بجبل الزاوية جنوبي إدلب”.

وأشار المرصد السوري في تقريره إلى أنه وثق مزيدا من الخسائر البشرية على خلفية المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام في بلدة احسم بجبل الزاوية، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 7 مدنيين هم 4 نساء و3 طفلات إثر “قصف النظام وميليشياته البلدة الواقعة جنوبي إدلب” وفق تعبير التقرير.

وتتعرض مناطق عدة في محافظة إدلب منذ يونيو لقصف متكرر من قوات النظام، فيما ترد الفصائل المقاتلة باستهداف مواقع سيطرة القوات الحكومية في مناطق محاذية، رغم سريان وقف لإطلاق النار في المنطقة منذ أكثر من عام.

وجاء القصف بعد ساعات من تأدية الرئيس السوري، بشار الأسد، اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة تمتد سبع سنوات.