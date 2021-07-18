الأمن العراقي يعتقل مسلحين هاجموا مستشفى في بغداد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ 33 دقيقة

أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اعتقال 10 مسلحين هاجموا مستشفى ببغداد، بعد وفاة أحد أقاربهم نتيجة انقطاع الأكسجين في المستشفى.

وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، فقد ألقت قوى الأمن القبض على مجموعة مسلحة يبلغ تعداد عناصرها 10 اشخاص، قاموا بالاعتداء على مستشفى الكندي، أحد المستشفيات الرئيسية في العاصمة العراقية.

وينتمي المهاجمون إلى عائلة أحد المرضى الذين توفوا بعد ظهر يوم أمس السبت، إثر انقطاع للتيار الكهربائي أدى إلى توقف أجهزة التنفس الصناعي.

يشار إلى أن مستشفى الكندي ببغداد، يعتبر أحدث مركز في البلاد مخصص لمرضى كوفيد ويمتلك مولدات قوية.

يذكر أن ما لا يقل عن 60 شخصاً، لقوا في وقت سابق مصرعهم في حريق مروع دمر رواقا في مستشفى الحسين في الناصرية لإيواء مرضى كوفيد.

واعتقل إثر ذلك ثلاثة مسؤولين بينهم مدير المؤسسة، وصدرت 10 أوامر قبض أخرى من القضاء، لكن ذلك لم يهدئ غضب المواطنين.

وحصلت مأساة مماثلة في وحدة علاج مرضى كوفيد في مستشفى ببغداد في نيسان\ أبريل الماضي، وأسفرت عن مقتل أكثر من 80 شخصاً.

مع كل مأساة، يلقي العراقيون اللوم على الإهمال وانتهاك قواعد السلامة الأساسية والفساد وتقصير السلطات.

ومنذ بداية وباء كورونا الذي توفي أكثر من 17 ألف شخص جراءه في العراق، شيدت على عجل أروقة خاصة في المستشفيات لاستقبال المصابين بالفيروس، فيما أقرت الحكومة بداية الأسبوع بأن غالبية تلك الأروقة والمستشفيات لا تراعي شروط السلامة.

الجدير بالذكر أن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا يتراوح بين 8 آلاف و9500 حالة منذ أيام عدة، كما يشعر الأطباء بالقلق من “كارثة وبائية”.